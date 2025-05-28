آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع المهاجم البرتغالي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت بشكل كبير من التوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم البرتغالي أنطونيو منسي، لاعب نادي أم صلال القطري، في صفقة انتقال حر، لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الموسم الجديد.

منسي على رادار الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن أنطونيو منسي كان ضمن قائمة ترشيحات سابقة للجهاز الفني، لكن المفاوضات دخلت مرحلة الجدية مؤخرًا بعد انتهاء عقده مع الفريق القطري، مما يمنح الزمالك فرصة لضمه دون تكلفة مالية كبيرة تتعلق بشراء العقد.

أرقام مميزة للاعب أم صلال القطري

أنطونيو منسي، البالغ من العمر 26 عامًا، يمتاز بالسرعة والقدرة على اللعب كمهاجم صريح أو جناح، وسجل عددًا جيدًا من الأهداف خلال موسمه الأخير في الدوري القطري، ما يجعله خيارًا واعدًا لقيادة الهجوم الأبيض بجوار الثنائي سامسون وأوباما.

الإعلان الرسمي خلال أيام

ومن المنتظر أن يُحسم الملف بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، حيث تسعى اللجنة المكلفة بإدارة الكرة إلى دعم الفريق بعناصر أجنبية مميزة في ظل القيود المفروضة على الصفقات المحلية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

الزمالك يدرس ملف الظهير الأيمن

في المقابل، تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك كافة الخيارات المتاحة، سواء بفتح الباب أمام انتقال نهائي للاعب في حال وجود عرض مناسب، أو محاولة إقناعه بالبقاء ضمن المشروع الجديد للفريق.

وتُعد الجلسة المرتقبة حاسمة لمصير اللاعب، خاصة أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الفريق وتوضيح موقف كل لاعب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

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