وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسئولي التشغيل بمديريات الصعيد

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة"، بتكريم وتسليم شهادات لخريجي برنامج الاعتماد الدولي في مجال التوظيف، من مسئولي التشغيل بمديريات العمل بمحافظات الصعيد

وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي "WFP "، وشركة (شراكة دعم التوظيف NEP)، ويأتي ذلك في ختام مشروع "رفع قدرات مسؤلى التشغيل"، الذي تُنفذه "الوزارة" لتعزيز القُدرات المؤسسية، ورفع قدرات ومهارات مفتشي التشغيل.

برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة

بدأت الفعاليات بلقاء بين الوزير جبران، بمكتبه مع چان بيير دومارچوري،مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، وروسيلا فانيلى،نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة،حيث بحثوا تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

تنمية مهارات العاملين

وخلال الفعاليات ألقى الوزير جبران كلمة ختامية، أكد خلالها على أن هذا "التعاون"، يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو تنمية مهارات العاملين، للقيام بمهامهم بشكل علمي ومتطور، بما يخدم المواطن بشكل لائق وكريم، ويُعزز من علاقات العمل في بيئة مُستقرة ومُنتجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تُولى اهتمامًا كبيرًا نحو دعم وتعزيز الشراكات مع العديد من المؤسسات الدولية، والوطنية لتوفير حزمة من برامج التدريب المختلفة لكل من الشباب،ومُقدمى خدمات التشغيل والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة من مهاراتهم المميزة، وضمان الفعالية والاستدامة، والتشبيك مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لما لهم من دورهام ورئيسى في دمج الشباب في سوق العمل وتحقيق النمو الاقتصادى.

حفل تسليم الشهادات للخريجين

وشهد حفل تسليم الشهادات للخريجين، استعراض فيلم تسجيلي قصير عن بعض أنشطة التعاون بين "الوزارة"، وبرنامج الأغذية العالمي، ثم عرض بشأن تعزيز خدمات التوظيف العامة ببرنامج الأغذية العالمي

وكما شهدت الاحتفالية كلمة هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل، وكلمات لعرض تجارب لنموذجين من مفتشي التشغيل الحاصلين على الشهادة الدولية، من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ونموذجين من الشباب الحاصلين على فرص عمل بدعم من مفتشي التشغيل.

كما شهدت الفعاليات كلمة لمدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة،أكد خلالها على أهمية هذا البرنامج،ودوره في رفع قُدرات مسئولي التشغيل، وكذلك التأكيد على التعاون المُثمر بين "الوزارة"،"وبرنامج الأغذية العالمي "..

وقدمت الفعاليات د.عطيات أبو زيد باحث بقطاع العلاقات الدولية..

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