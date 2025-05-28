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الكشف على 802 مريضا خلال قافلة طبية لجامعة حلوان

قافلة جامعة حلوان
قافلة جامعة حلوان

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان القافلة الطبية المتكاملة بمركز شباب عرب كفر العلو، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء، إلى جانب مشاركة الطلاب بالفرق المختلفة بكليتي الطب والصيدلة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، وبالتعاون مع الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة.

قافلة جامعة حلوان 

واشتملت القافلة على (9) تخصصات مختلفة: (طب الأطفال، الباطنة العامة، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب والأوعية الدموية، جراحة العظام، الأمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد،الأمراض الصدرية).

وتم التنسيق مع العاملين بالمركز بتجهيز أماكن الكشف على المرضى وأماكن الاستراحة لهم، مع توفير الأدوية بالصيدلية في التخصصات المختلفة لسهولة صرفها من قبل السادة الصيادلة على المرضى مباشرة.

وقام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بكلية الطب ومستشفى الطلبة بالكشف على المرضى ووصف الأدوية وقام الصيادلة بصرف العلاج للمرضى.

وتم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانًا وبلغ العدد  (802) مريض من أهالى كفر العلو من الأطفال، السيدات، الرجال وكبار السن وتقديم العلاج قدر الإمكان وتوفير الأدوية وصرفها بالمجان.

كما  تم توقيع الكشف على بعض الحالات من المرضى بأكثر من تخصص طبي نظرًا لاحتياجهم الفحص بأكثر من تخصص طبي.

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وتضمنت القافلة أيضًا تنفيذ حملة للتوعية عن صحة الأم والنظافة الشخصية وتأتى تلك الحملة فى إطار مبادرة " مجتمع مثقف صحيًا" ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والتي تهدف إلى بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك من خلال سلسلة من حملات التوعية الميدانية التي يقوم بها نخبة من الطلاب بتقديم محتوى علمي معد ومراجع مباشرة من أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالكلية.

ويهدف النشاط إلى معرفة كيفية التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة، معرفة أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، معرفة أهمية النظافة الشخصية بعد الولادة،إعطاء نصائح أثناء فترة الحمل، وشمل عدد المستفيدين من تلك الحملة:  120 مواطن.

وجاءت القافلة تحت إشراف الدكتور خالد أسامة عبد الغني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منسق القافلة الطبية بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب الدكتور اسامة حجازي مدرس مساعد الأمراض الجلدية، منسق إداري من كلية الطب الأستاذة ترنيم فايق سعد وذلك بالتعاون مع  كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومستشفى الطلبة تحت إشراف الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة.

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الجهاز الهضمي القلب والأوعية الدموية أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة حلوان كليات جامعة حلوان

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