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حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 10 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل القوصية على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري مروع نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز القوصية.

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وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما رجحت المصادر الأولية أن السرعة الزائدة أو انفجار أحد الإطارات قد يكون السبب في وقوع الانقلاب.

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حادث مروري انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي الغربى أسيوط غرفة عمليات النجدة

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