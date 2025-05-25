وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة بالمحافظة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التنموية المتنوعة، التي تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وقال المهندس شريف الشربيني إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحًا أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.

واستعرض الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.

ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع باستمرار التنسيق مع المحافظة لدراسة كافة الاحتياجات من مشروعات سكنية وكذا موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات رى المسطحات الخضراء، وضغط الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها سواء مشروعات طرق او مشروعات إنشائية ولا سيما مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين للانتهاء منها في التوقيت المحدد لكل مشروع.

وقام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه المهندس هيثم أبو حماد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمحطات، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس مينا رأفت، والمهندس محمد سيد، نائبا رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وتأتي الجولة في ضوء تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لسكان القرى السياحية.

وتابع مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ الإنشاءات وأعمال تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، والمرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا 8 ودفع معدلات التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع مارينا 8 يشتمل على (243) مبنى "فيلات وشاليهات وعمارات سكنية" بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات حوالى 50 % بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق للمشروع حوالى 20%.

وشدد مسئولو الإسكان، على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الوزارة فى الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

وشملت الجولة، مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق وتقدم نسبة التنفيذ بمشروع تطوير المداخل وتوسعة كوبري 3، وتوسعة طريق 22، وأعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وانتظام سير العمل، مؤكدًا الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، لتوفير جودة حياة لسكان القرى السياحية وروادها.

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