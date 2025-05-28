ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد إقبال المستثمرين على الشراء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المئة إلى 3308.30 دولار.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة.

وقال كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم تريد» تيم ووترر «انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي».

وتترقب السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الجمعة لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل.

في غضون ذلك، انتعشت ثقة المستهلك الأميركي في مايو، منهية تراجعا استمر خمسة أشهر، مدعومة بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية 33.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1084.07 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المئة إلى 976.22 دولار.

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