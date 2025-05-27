هزة في أسعار النفط بعد تعهد 8 دول في تحالف أوبك بتخفيضات طوعية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.19 في المئة إلى 64.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.22 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.24 في المئة إلى 61.38 دولار للبرميل.



وقال المحلل لدى بنك «إيه.إن.زد» دانييل هاينز «شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج أوبك».

وذكرت ثلاثة مصادر من تحالف «أوبك+» لرويترز أمس الاثنين أن ثماني دول بالتحالف كانت قد تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط ستجتمع يوم 31 مايو، قبل يوم واحد من الموعد المقرر سلفا.

ومن المرجح أن يحدد الاجتماع إنتاج يوليو، والذي أفادت مصادر لرويترز في السابق بأنه سيتضمن زيادة إضافية أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا.

ووافق «أوبك+» هذا الشهر على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.