الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هزة في أسعار النفط بعد تعهد 8 دول في تحالف أوبك بتخفيضات طوعية

أسعار النفط،فيتو
أسعار النفط،فيتو

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.19 في المئة إلى 64.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.22 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.24 في المئة إلى 61.38 دولار للبرميل.


وقال المحلل لدى بنك «إيه.إن.زد» دانييل هاينز «شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج أوبك».

وذكرت ثلاثة مصادر من تحالف «أوبك+» لرويترز أمس الاثنين أن ثماني دول بالتحالف كانت قد تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط ستجتمع يوم 31 مايو، قبل يوم واحد من الموعد المقرر سلفا.

ومن المرجح أن يحدد الاجتماع إنتاج يوليو، والذي أفادت مصادر لرويترز في السابق بأنه سيتضمن زيادة إضافية أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا.

ووافق «أوبك+» هذا الشهر على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط تحالف “أوبك ” العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إنتاج أوبك

الأكثر قراءة

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

18 مليار جنيه في الطريق، جمال العدل يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وداعا للموجة الحارة، بدء تحسن الأحوال الجوية، تغيير جذري بدرجات الحرارة، وتحذير من أتربة وأمطار واضطراب الملاحة البحرية

انخفاض كبير، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

بيان عاجل من مصر بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، تحذير من اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية