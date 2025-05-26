الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس: اقتحام بن غفير للأقصى محاولة لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد

بن غفير يقتحم المسجد
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

 قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الإثنين، إن الاقتحام السافر للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مع مجموعات مستوطنين لباحات الأقصى انتهاك لقدسية ومكانة المسجد.

 

حماس تعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى 

 وأضافت حماس في بيانها: اقتحام المتطرف بن غفير لباحات الأقصى محاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد.

أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جولة اقتحم فيها باحات المسجد الأقصى مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، وذلك في ذكرى احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية.


كما وصل عدد المستوطنين المقتحمين اليوم لباحات المسجد الأقصى إلى 1427 بحسب دائرة الأوقاف.

وكان اقتحم  أكثر من 1000 مستوطن، صباح اليوم الإثنين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع  ذكرى احتلال القدس. 

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حماس بن غفير مستوطنين

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