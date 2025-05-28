ليلة التتويج، فرص تتويج الأهلي وبيراميدز بلقب الدوري المصري

الدوري المصري، تتجه أنظار عشاق ومحبي النادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعبي ستاد القاهرة الدولي وستاد السويس الجديد، حيث يحتضن الأول مباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الختامية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما يستضيف الثاني مباراة سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه بيراميدز

من يتوج بدرع النسخة 66 من الدوري الممتاز؟

مباراتا الأهلي ضد فاركو، وسيراميكا ضد بيراميدز الليلة، تحسمان بشكل رسمي الملك المتوج بدرع الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 66 من بين الفريقين المتصارعين على باللقب وهما الأهلي صاحب الصدارة بـ55 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ53 نقطة.

فريق فاركو، فيتو

فرص الأهلي لحصد لقب الدوري

- الأهلي يملك العديد من الفرص للتتويج بدرع الدوري الممتاز، كونه يملك في رصيده 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، وبالتالي فإن فوز الأهلي على فاركو بأي نتيجة وحصد الثلاث نقاط، تعني تتويجه رسميا ببطولة الدوري المصري، وبصرف النظر عن نتيجة مباراة سيراميكا ضد بيراميدز.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

- تعادل الأهلي وتعثر بيراميدز، وهنا سينتظر الأهلي نتيجة مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، وفي حال انتهت بالتعادل أو خسارة بيراميدز، فهنا يتوج الأهلي رسميا بدرع الدوري المصري الممتاز

- تعادل الأهلي مع فاركو وفوز بيراميدز على سيراميكا، هنا يتساوى الفريقان في رصيد النقاط 56 لكل منهما، ما يعني اللجوء إلى فارق الأهداف، وهنا يتوجه الدرع نحو قلعة الجزيرة حيث يتفوق الأحمر بـ+7 هدف، مقابل +1 فقط لبيراميدز.

- أما في حال خسارة الأهلي مع تعثر بيراميدز في الوقت نفسه سواءً بالتعادل أو الهزيمة فسيبقى لقب الدوري المصري في القلعة الحمراء.

فريق بيراميدز، فيتو

فرص بيراميدز في التتويج بدرع الدوري الأول في تاريخه

- ليس أمام بيراميدز إلا الفوز على سيراميكا الليلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، ولكنه سينتظر الحسابات التالية في صراعه مع الأهلي

1- فوز بيراميدز وخسارة الأهلي أمام فاركو، وهنا يتوج بيراميدز باللقب رسميا

2- فوز بيراميدز وتعادل الأهلي، وهنا يتساوى الفريقان وفي عدد النقاط، ويتم الإحتكام لفارق الأهداق الذي يصب في مصلحة الأهلي ويعني تتويج الأحمر باللقب رسميا.. ولكن هنا يمكن أن يتوج بيراميدز بالدوري حال فاز على سيراميكا 6-0، فيما تعادل الأهلي مع فاركو سلبيا ولم يسجل أي أهداف.

3 - حال فوز الأهلي على فاركو وفوز بيراميدز على سيراميكا، سيتوج الأهلي بدرع الدوري رقم 45 في تاريخه، وسيتعين على بيراميدز انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، في الشكوى المقدمة من الفريق السماوي ضد قرار رابطة الأندية المصرية، بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي على خلفية انسحابه أمام الزمالك في لقاء القمة في افتتاح المرحلة الثانية من مسابقة الدوري، فإذا ما قررت “كاس” إلغاء قرار رابطة الأندية وخصم 3 نقاط من الأهلي، فهنا سيتوج بيراميدز بالدوري رسميا، ولكن هذا التصور يبدو مستبعدا بشكل كبير.

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