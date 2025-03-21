الجمعة 21 مارس 2025
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اقتصاد

التصديرى للصناعات الغذائية: استحواذ 5 دول على 71% من صادرات عسل النحل المصرى خلال 2024

العسل الابيض
العسل الابيض

 

 كشف د  تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن  تراجع صادرات مصر من عسل النحل خلال 2024  لتصل الى 5.69 مليون دولار مقابل 5.81 مليون دولار خلال 2023، وذلك بنسبة تراجع 2%،  لافتا الى ارتفاع الكميات المصدرة إلى 2.22 ألف طن  مقابل 2.04 ألف طن.

 استحواذ 5 دول على 71% من صادرات مصر من عسل النحل خلال العام الماضي

 

وأوضح خلال استعراضه دراسة “تصدير العسل الطبيعي ”في الندوة التي نظمها المجلس،  استحواذ 5 دول على 71% من صادرات مصر من عسل النحل خلال العام الماضي

 

 وقال ان تلك الدول تتضمن  التالى، السعودية فى   المرتبة الاولى بقيمة 1.574 مليون دولار مستحوذة على 27% من الصادرات، ثم تونس بنسبة 20%، يليها الإمارات بنسبة 10%، يليها الكويت بنسبة 7%، ثم امريكا 7%، والأردن 6%، وكينيا 5%، وماليزيا والصين بنسبة  3% لكلا منهما   والمغرب 2%.

 

ضرورة العمل على تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة 

وأكد الضوى ضرورة العمل على تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة،  لافتا الى انه نتيجة القواعد التي فرضتها السعودية على وارداتها من مصر من بعض السلع ذات الأصل الزراعي والحيواني واجراءات التسجيل المسبق في هيئة الغذاء والدواء السعودية واستغراق ذلك وقت طويل  ادى  الى تراجع الصادرات المصرية من عسل النحل

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