فرص لزيادة صادرات عسل النحل للأسواق الأوروبية والأمريكية بـ 11 مليون دولار

كشفت دراسة أعدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تراجع الواردات العالمية لعسل النحل الخاصة بالبند الجمركي 040900، حيث سجلت 2.3 مليار دولار خلال 2023 مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022، وبلغ حجم الإنتاج العالمي من العسل الطبيعي حوالي 2.1 مليون طن.

الصين تتصدر قائمة أكبر الدول المصدرة للعسل بقيمة 254 مليون دولار

وأشارت الدراسة التى استعرضها الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى تصدر الصين قائمة أكبر الدول المصدرة للعسل بقيمة 254 مليون دولار، بنسبة 12% من إجمالي الصادرات العالمية، تليها نيوزيلندا بقيمة 243 مليون دولار بنسبة 11%، ثم الهند بنسبة 8%، والأرجنتين بنسبة 8%، وأوكرانيا بنسبة 6%، بينما تحتل مصر المرتبة 41 بنسبة 0.3% فقط من إجمالي الصادرات العالمية.

د تميم الضوى

الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة للعسل بقيمة 585 مليون دولار

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة للعسل بقيمة 585 مليون دولار وبنسبة 26% من إجمالي الواردات العالمية بمتوسط سعر للطن 2934 دولارًا، تلتها ألمانيا بقيمة 229 مليون دولار بنسبة 10% وبمتوسط سعر للطن بلغ 3547 دولارًا، ثم اليابان بنسبة 6% وبمتوسط سعر للطن 3458 دولارًا، وفرنسا بنسبة 5% وبمتوسط سعر للطن 3706 دولارًا، وإنجلترا بنسبة 5% وبمتوسط سعر للطن 2194 دولارًا.

تراجع صادرات مصر من عسل النحل في 2024

وتراجعت صادرات مصر من عسل النحل في 2024 بنسبة 2%، لتسجل 5.69 مليون دولار مقابل 5.81 مليون دولار في 2023.

السعودية تستحوذ على أكبر حصة من صادرات مصر من عسل النحل خلال 2024

وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية استحوذت على أكبر حصة من صادرات مصر من عسل النحل خلال العام الماضي، حيث تم تصدير كميات بقيمة 1.6 مليون دولار، تمثل 27% من إجمالي الصادرات، تلتها تونس بنسبة 20% بقيمة 1.2 مليون دولار، ثم الإمارات بنسبة 10% بقيمة 607 آلاف دولار، ثم الكويت بنسبة 7% بقيمة صادرات تقارب 404 ألف دولار، ثم أمريكا بنسبة 7% بقيمة صادرات 375 ألف دولار، والأردن بنسبة 6% بقيمة صادرات 368 ألف دولار.

توقعات النمو للصادرات المصرية

وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، هناك فرص تصديرية متاحة أمام الشركات المصرية بعدد من الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، حيث تشير التوقعات إلى وجود فرص تصديرية للأسواق الأوروبية بقيمة 7.6 مليون دولار، ولأسواق أمريكا الشمالية بقيمة 3.3 مليون دولار، وفى المقابل، تشير توقعات ذات المؤسسة إلى احتمال تراجع الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت المنظمة العالمية أن الدول التي من المحتمل زيادة الصادرات إليها تشمل الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تصل الصادرات إليها إلى 2.8 مليون دولار،كما تُعتبر ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، وفرنسا من الأسواق المستهدفة، رغم عدم وجود صادرات مصرية حاليًا إليها

جانب من الندوة

كذلك من المحتمل زيادة صادرات مصر من عسل النحل إلى دول مثل كندا، الإمارات، عمان، اليمن، والصين، بعكس دولتي السعودية والأردن التى من المتوقع تراجع صادرات العسل المصرى إليهما.

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