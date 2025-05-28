الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تعلق تأشيرات الطلبة الأجانب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتعليق طلبات تأشيرات الطلبة الأجانب، في ظل تعزيز إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تطالب الوثيقة السفارات والقنصليات بعدم الموافقة على "مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي حتى صدور توجيهات جديدة".

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، متحدثًا عن "غزو" للولايات المتحدة من جانب "مجرمين أتوا من الخارج"، ويتحدث باستمرار عن ترحيل المهاجرين، لكن برنامج الطرد الجماعي الذي أطلقه أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية.

وفي 19 أبريل، حظرت العديد من المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، استخدام "قانون الأعداء الأجانب" العائد إلى العام 1798 والذي كان يستخدم في السابق حصرًا في زمن الحرب، معتبرة أن على السلطات "إبلاغ الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قبل فترة أطول".

واستند ترامب إلى القانون الذي لا يعرف عنه الكثير، واستخدم آخر مرة لتوقيف مواطنين يابانيين أمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، في مارس، وسلّم طائرتين محمّلتين بأفراد عصابة "ترين دي أراغوا" إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية على أعلى درجة في السلفادور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأشيرات الطلبة الأجانب دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية ترحيل المهاجرين المحاكم الفيدرالية

مواد متعلقة

الهجرة الدولية: نحو 610 آلاف شخص في غزة فروا بسبب العنف وأوامر الإخلاء منذ مارس

الرعاية الصحية: التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في تقديم الخدمات للاجئين

ترامب: بايدن فتح الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين

"عمل المنيا" تستعرض جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

الأكثر قراءة

كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

غير مساره فقفزت من السيارة، ضبط سائق تابع لتطبيق شهير تسبب في إصابة طبيبة أسنان بالهرم

مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة وتكشف عن خطأ شنيع للفنانة الشابة

محامي نوال الدجوي يكشف سبب نقل سيدة التعليم أسهم مدارس التربية إلى ابنتها منى

اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل

الشرع للسوريين: أنتم فرصة الشرق في زمن الخراب ورفع العقوبات ليس مجاملة سياسية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية