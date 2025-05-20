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خارج الحدود

ترامب: بايدن فتح الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس السابق  بايدن فتح الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين.

وأوضح  ترامب قدمنا مشروعا بخفض كبير للضرائب، وما نفعله الآن هو وضع حد للهدر والاحتيال.

وأضاف ترامب: يجب ألا يعترض أحد على الحد من عدد المجرمين لدينا،  لا نجري تغييرات على برامج الرعاية الصحية وأنظمة التقاعد.

وتابع: مشروع التمويل الذي قدمناه يمثل أكبر خفض للضرائب في تاريخ بلادنا، وعدم تمرير المشروع سيؤدي إلى زيادة الضرائب.

واختتم: أدعم رئيس مجلس النواب وأحبه وهو رجل مؤمن، مشيرا الي أن  الديمقراطيون ألحقوا الضرر بالبلاد.

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