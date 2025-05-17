محمد عادل بعد التأهل للممتاز: المقاولون قلعة كبيرة مكانها الطبيعي بين الكبار

أهدى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إنجاز الصعود والعودة السريعة للدوري الممتاز للمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب وكامل مجلس الإدارة لما قدمه من دعم كبير كان كلمة السر في العودة السريعة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة أن المهندس أحمد العصار لم يتوانى عن دعم الفريق والنادي بكل متطلباته لتحقيق هدف الصعود سريعا وتجاوز هذا الموسم وأعطى تعليماته بتذليل كافة العقبات المادية واللوجستية لمساعدة الفريق في مهمته.



وأشاد فتحي بتعاون مجلس الإدارة بالكامل والدكتور أنسي البشوتي نائب رئيس الشركة الذي كان حريصا على إنجاح المهمة منذ اليوم الأول.



وتابع المشرف العام على الكرة أن ما تحقق هذا الموسم من عودة سريعة وفي ظروف صعبة يؤكد أن المقاولون العرب قلعة كبيرة مكانها الطبيعي بين الكبار وأن حالة الاستنفار التي شهدها النادي والشركة أسفرت عن إنجاز.

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