الأقساط الشهرية لشقق سكن لكل المصريين 7 والتسليم خلال 3 سنوات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل حتى حتى 4 يونيو المقبل.

وتطرح الوزارة 15 ألف شقة بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة، والطرح يضم شقق جاهزة للتسليم وشقق التسليم خلال 3 سنوات وشقق تسليم خلال 18 شهر.

ونستعرض الأقساط الاسترشادية للشقق التسليم خلال 3 سنوات كالتالي:

وشقق للتسليم خلال 36 شهرًا، 5372 شقة بمساحة 120 مترا كالتالي:

محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) 880 شقة.

محافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) 1920 شقة.

محافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) 72 شقة.

محافظة مطروح 2500 شقة.



و شقق الجاهزة للتسليم الفوري تضم 396 شقة بمساحات 90 مترا إلى 127 مترًا.

محافظة دمياط بمدينة الزرقا 12 شقة بمساحة 105 أمتار.

مدينة شطا 52 شقة بمساحة 90 مترا و89 شقة بمساحة 114 مترا مربعا.

الغردقة 80 شقة بمساحة 124 - 127 مترا.

محافظة الدقهلية 163 شقة بمساحة 90 مترا.

و الشقق الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، تضم 9872 شقة بمساحات 100 متر إلى 120 مترا.

-أسوان الجديدة 292 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة رشيد الجديدة 24 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة ناصر الجديدة 169 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة بني سويف الجديدة 48 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

مدينة المنيا الجديدة 54 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

مدينة العاشر من رمضان 766 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة 15 مايو 1269 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة بدر 946 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

- مدينة حدائق العاصمة 2543 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

- حدائق أكتوبر 1586 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-6أكتوبر 1059 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-العلمين الجديدة 1116 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.



وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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