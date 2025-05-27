التعليم تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي غدا الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح غد الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

الثانوية العامة

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عبر الرابط التالي:

‏moe-register.emis.gov.eg

تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين 2 يونيو المقبل

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

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