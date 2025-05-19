الإثنين 19 مايو 2025
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التعليم تطرح اليوم 5 نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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 تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بطرح ٥ نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة، وبناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التعليم.

وزارة التربية والتعليم تطرح اليوم ٥ نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٢ نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/models2025/

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا ٣" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.

 

 

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