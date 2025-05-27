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ليلة التتويج، حكام مباريات الأربعاء في الجولة الأخيرة بالدوري المصري

الأهلي أمام فاركو،
الأهلي أمام فاركو، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد فاركو 

سيراميكا ضد بيراميدز 

بتروجيت ضد البنك الأهلي

المصري ضد حرس الحدود 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق، التي من المقرر أن تواجه فريق فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، أشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال. 

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار. 

 

غيابات الأهلي أمام فاركو

رامي ربيعة ورضا سليم وحمزة علاء ويحيى عطية الله وكريم وليد نيدفيد وكريم فؤاد وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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