عماد النحاس يؤجل حسم مصيره مع الأهلي

قال مصدر مقرب من عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، إنه سيعلن موقفه بشأن قبول منصب نائب المدير الرياضي من عدمه عقب مباراة فاركو الأربعاء القادم، حيث يبقي تركيزه بالكامل في تلك المواجهة الحاسمة في مشوار بطولة الدوري الممتاز على أن يحدد بعدها موقفه من قبول العرض خاصة وأنه يرغب أيضا في استكمال رحلته التدريبية.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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