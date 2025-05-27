هل يخفض قرار الحكومة بشأن السيارات الأمريكية الأسعار؟ الشعبة ترد

أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية برفع القيود على استيراد السيارات الأمريكية لن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في أسعار السيارات في مصر، مرجعًا ذلك إلى محدودية انتشار هذه العلامات داخل السوق المحلي خلال السنوات الأخيرة.

حجم المعروض من السيارات الأمريكية

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج اقتصاد مصر على قناة "أزهري"، أن حجم المعروض والمباع من السيارات الأمريكية لا يزال ضعيفًا مقارنة بالموديلات اليابانية والكورية التي يفضلها المستهلك المصري نظرًا لوفرة قطع الغيار وسهولة الصيانة وكفاءة استهلاك الوقود.

حل لمشكلة نقص قطع الغيار الأصلية وخفض تكلفة الصيانة

ولفت زيتون إلى أن أحد المكاسب الفعلية للقرار يتمثل في تسهيل دخول قطع الغيار الأمريكية الأصلية التي كانت تواجه في السابق تعقيدات جمركية وإجرائية.



وأضاف أن هذا من شأنه تحسين تجربة ما بعد البيع للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، خاصة مع قلة عدد الوكلاء ومراكز الصيانة الخاصة بها.

شركات أمريكية تقلّص وجودها بالمنطقة بسبب ضعف الطلب

وأشار زيتون إلى أن تراجع الطلب على السيارات الأمريكية لا يقتصر على السوق المصري، بل يمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أقدمت بعض الشركات الكبرى على تقليص وجودها أو الانسحاب من أسواق معينة بسبب تراجع العائدات وتغير تفضيلات المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.