تراجع أسعار هذه السيارات خلال مايو

تراجعت أسعار سيارات جي ايه سي GAC في السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري، بقيمة مالية تصل نحو 100 ألف جنيه، شملت سيارات جي ايه سي امباو وغيرها من موديلات.





مواصفات سيارات جي ايه سي امباو



وحصلت سيارات جي ايه سي امباو علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 170 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات وتسارع في قرابة 7 ثواني.

وبلغة قيمة الكاش باك علي السيارة 40 ألف جنيه. وتأتي الأسعار كالتالي:

- بيز لاين بسعر مليون و125 ألف جنيه بدلًا من مليون و165 ألف جنيه.

- هاي لاين بسعر مليون و275 ألف جنيه بدلًا من مليون و315 ألف جنيه.

- سبورت لاين بسعر مليون و385 ألف جنيه بدلًا من مليون و425 ألف جنيه.



أسعار سيارات جي ايه سي امزوم



وتأتي السيارة باسترداد نقدي 100 ألف جنيه كالتالي:

أول فئة مليون و95 ألفا بدلًا من مليون و195 ألفا.

ثاني فئة مليون و155 ألفا بدلًا من مليون و255 ألفا.

ثالث فئة مليون و255 ألفا بدلًا من مليون و355 ألفا.

الفئة الرابعة مليون و365 ألفا بدلًا من مليون و465 ألفا.



أسعار سيارات جي ايه سي امكو



وتأتي بكاش باك 40 ألف جنيه كالتالي:

GS بسعر مليون و305 ألفا بدلًا من مليون و345 ألفا.

GE بسعر مليون و415 ألفا بدلًا من مليون و455 ألفا.

GL بسعر مليون و530 ألفا بدلًا من مليون و570 ألفا.



أسعار سيارات جي ايه سي GS4

وتأتي بكاش باك 50 ألف جنيه كالتالي:

GS مليون و185 ألفا بدلًا من مليون و235 ألفا.

GL بسعر مليون و530 ألفا بدلًا من مليون و570 ألفا.

GE بسعر مليون و385 ألفا بدلًا من مليون و435 ألفا.



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