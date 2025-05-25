الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف تأثير رفع القيود على السيارات الأمريكية وزيادة المعروض(فيديو)

السيارات الأمريكية،
السيارات الأمريكية، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أصدر قرار رفع القيود والمواصفات التي كانت تحد في السابق من استيراد السيارات الأمريكية في السوق المصري.

زيادة المعروض من السيارات الأمريكية في مصر

وتابع: قرار رفع القيود والمواصفات هذا يدعم من قدرة السيارات الأمريكية على الدخول للسوق المصري ويلبي الطلب المتزايد على السيارات ويسهم في توفير مزيد من المعروض.

دعم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": سنشهد مزيد من السيارات الأمريكية في السوق المصري وهذا يدعم  زيادة المعروض بالسوق كما أن قرار الحكومة يدعم زيادة حجم التبادل التجاري.

ولفت متحدث الحكومة إلي أن مصر تصدر الملابس للسوق الأمريكي، وهناك تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا.
 

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