طبيبها المعالج: نوال الدجوي لم تعلم بوفاة حفيدها حتى الآن

نفى الدكتور محمد محسن، طبيب العلاج الطبيعي لـ الدكتورة نوال الدجوي، ما تردد عن إصابتها بالزهايمر أو فقدان الوعي، مؤكدًا أنها واعية تمامًا وتتجاوب بشكل طبيعي مع جلسات العلاج، وقال: "تتفاعل معي في كل جلسة.. لم ألمس أي تدهور في الإدراك أو الذاكرة".

وكشف الدكتور محسن أن نوال لا تستخدم الهاتف المحمول ولا تتابع السوشيال ميديا، مرجحًا أن يكون هذا سببًا في عدم علمها بخبر الوفاة حتى لحظة حديثه، وأضاف: "لم أرَ هاتفًا بيدها طوال فترة عملي معها".

نوال الدجوي وعلاقة خاصة بحفيدها الراحل.. وتقارب إنساني ملحوظ

وأكد الطبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: أن علاقة نوال بحفيدها الراحل الدكتور أحمد الدجوي كانت قوية واستثنائية، مشيرًا إلى أنه كان يسكن فوقها مباشرة، وكان كثير التردد على مسكنها بل وكان يشارك أحيانًا في جلسات العلاج الطبيعي بنفسه.

نوال الدجوي لا تنام بمفردها.. والأحفاد دائمًا بجانبها

وأشار إلى أن الأحفاد يتناوبون على المبيت معها بانتظام، مؤكدًا أن "النوم بمفردها لم يكن خيارًا قط"، في إشارة غير مباشرة إلى نفي أي صورة للإهمال العائلي أو الانعزال.

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