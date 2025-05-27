الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

تنبيه من الشركة الوطنية للغاز للمواطنين بشأن ملء الخزان الرئيسي بالإسكندرية

ناتجاس
ناتجاس

تعلن الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس أنه سيتم غدا الأربعاء 28/ 5/ 2025 اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط  بغرب الإسكندرية. 

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الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وتهيب الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًّا.

 

 وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

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الاسكندرية الموقف الجديد للغاز الطبيعي

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