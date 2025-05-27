أسرة الطفل المدعى عليه في واقعة نجل زينة ترد على تصريحات الممثلة

كشف الدكتور محمد صلاح المحامي تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة زينة ضد أسرة طفل قامت باتهامه بعقر كلبه لنجلها بأحد الأندية بمدينة الشيخ زايد.

وقال المحامي في بيانه انه: فوجئت أسرة الطفل المدعى عليه بالأمس بتصريحات وسام رضا، المعروفة فنيا باسم الفنانة زينة بالحديث على منصات السوشيال ميديا وبرامج التوك شو عن الواقعة بتفاصيل وشرح مغاير للحقيقة ، تضمنت جملة من الوقائع المغلوطة والمزاعم الباطلة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وذلك علي حد قوله

وأوضح أن الفنانة زينة خالفت أبسط قواعد القانون وأصول العدالة، حين تناولت قضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وزعم أن الفنانة تحاول توجيه الرأي العام عبر سرد روايات مختلقة، واتهامات كيدية لا تستند إلى دليل، مع الزج بأسماء لا علاقة لها مطلقا بالواقعة، بقصد التشويش والتأثير، وتشويه سمعة أسرة الطفل الذي لا يزال يعاني من آثار نفسية بالغة نتيجة ما تعرض له من أذى مباشر على يد الفنانة زينة، في واقعة موثقة شهدها أفراد الأمن، ورصدتها كاميرات المراقبة بدقة في اتهامات له هو منها براء، وفق ما كشفه

وقال إنه من المؤسف أن تتحول المأساة الإنسانية لطفل إلى مادة للترويج الإعلامي و"التريند"، في وقت كان الأجدر بمن أخطأ أن يتحلى بالشجاعة الأدبية، ويحترم مسار العدالة.

وأكد محامي الطفل أن الفنانة زينة قد سعت، عبر وسطاء، إلى عقد تسوية ودية بغرض تجنب الملاحقة القانونية، إلا أن أسرة الطفل المدعى عليه قامت بتقديم بلاغ رسمي ضد ما تعرض له نجلها من اتهامات ومغالطات، وهي تؤمن بسيادة القانون وعدالة القضاء المصري، وترفض إغلاق الأبواب على حساب كرامة الطفل، خاصة في واقعة خطيرة تصل إلى حد الشروع في دهس طفل بسيارة، فضلا عن التلفظ بعبارات نابية يعف اللسان عن تكرارها، وفق ما قاله.

وزعم أن ما نسب زورا بشأن استخدام "كلب شرس غير مرخص" للتهديد، فإن تسجيلات كاميرات المراقبة التي تحت يد جهات التحقيق تكشف الحقيقة دون مواربة، ونمتنع، احتراما لسرية التحقيقات، عن الخوض في تفاصيلها، إيمانا منا بأن النيابة العامة ستأخذ مجراها العادل، وأن القضاء المصري سيقول كلمته الفصل.

واكد المحامي الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما ورد من إساءات وافتراءات، ونؤكد أن الحقيقة لن تغيب مهما علت أصوات التضليل.

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