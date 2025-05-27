معركة العلم والخيال، زاهي حواس يكشف سر غضب روجان أثناء حوارهما

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات العالمي، عن كواليس مواجهته المثيرة مع الإعلامي الأمريكي جو روجان حول أصل بناء الأهرامات.





اللقاء المفاجئ: من الخيال إلى الحقيقة

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”: "ذهبت لحلقة روجان لأواجه الخرافة بالعلم"، مؤكدًا أن روجان كان مقتنعًا بأن كائنات فضائية وراء بناء الأهرامات، لكنه فوجئ بردود فعل حواس القوية التي لم تترك له مجالًا للتشكيك في أن المصريين هم بناة الأهرامات.

زاهي حواس: "كنت عنيفًا لأنني أدافع عن حضارتي"

واعترف زاهي حواس بأنه كان حادًا في ردوده، قائلًا: "أي شخص يقلل من حضارتنا أواجهه بشدة"، مشيرًا إلى أن البعض انزعج من أسلوبه، إلا أنه يعتبر ذلك دفاعًا مشروعًا عن تاريخ مصر.

تصفيق أمريكي وهزيمة فكرية

وفي اليوم التالي للمقابلة، ألقى حواس محاضرة في أمريكا حضرها أكثر من 2000 شخص وصفقوا له بحرارة، قائلًا: "لأول مرة جو روجان يظهر غير مسيطر، وقدمت له كل الأدلة العلمية بلغات متعددة تؤكد أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات".



الخرافة تنهزم أمام الأدلة

وأوضح حواس أنه فند مزاعم روجان حول السحر والفضائيين بالدليل العلمي، مؤكدًا أن الهرم نتاج تطور هندسي ومعماري. وقال: "روجان اتجنن لما نفيت وجود أعمدة بطول 168 متر تحت الأهرامات، وأوضحت أنها لا تتجاوز 15 مترًا".



بين النقد والخذلان: "ليه بتهاجموني؟"

ووجه حواس رسالة عتب للمصريين الذين انتقدوه، قائلًا: "ليه يا ولاد بلدي بتشتموني؟ أنا بدافع عن حضارتنا في وجه واحد بقاله 20 سنة بيهاجمها"، مبديًا حزنه لعدم وجود دعم من علماء الآثار المصريين في هذا الصراع الفكري.

روجان: أسوأ مقابلة وأفضل ضيف!

ولفت: المفارقة الساخرة أن روجان وصف اللقاء بأنه "أسوأ مقابلة في حياته"، لكنه عاد وأثنى على حواس، قائلًا إنه كان سعيدًا بالحديث معه، مما يعتبر تناقضًا واضحًا يعكس صدمة روجان من قوة الردود.

الختام: العلم ينتصر والحقيقة لا تُخاف

واختتم حواس تصريحاته برسالة قوية: "أنا مصري وبدافع عن حضارتي بكل ثقة، وقدمت خلال اللقاء أسماء العمال ومقابرهم وبرديات توثق تفاصيل البناء، ولن أرافق روجان في أي زيارة أثرية إذا استمر في خرافاته".

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