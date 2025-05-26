الدوري السعودي، الهلال يفوز على القادسية 2-0 ويحسم مركز الوصيف

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال فوزا مستحقا على القادسية بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري السعودي لكرة تالقدم (دوري روشن للمحترفين).

أحرز هدف الهلال الأول اللاعب أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 25، ثم عزز اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 69

بهذه النتيجة حسم فريق الهلال وصافة الدوري السعودي برصيد 75 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد القادسية عند 68 نقطة في المركز الرابع

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل مواجهة اليوم ضد القادسية في ختام الدوري السعودي الممتاز.

تشكيل الهلال أمام القادسية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الدوسري – كوليبالي – حسان تمبكتي – لودي.

خط الوسط: نيفيز – محمد كنو – سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري – ناصر الدوسري – ميتروفيتش.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

القادسية السعودي، فيتو

تشكيل القادسية أمام الهلال بالدوري السعودي

فيما يدخل فريق القادسية مباراة أمام الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: تركي العمار، كاميرون بويرتاس، إزيكويل فرنانديز، ناهيتان نانديز، ابراهيم محنشي

خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير إميريك أوباميانج.

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