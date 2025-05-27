الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

26 شهيدا فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 26 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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