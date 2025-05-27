البابا تواضروس: الكنيسة القبطية جزء أصيل من تاريخ مصر وحضارتها

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وهويتها، مشيرًا إلى عمق الجذور التاريخية التي تربط بين الشعب المصري والكنيسة.

جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لوفد من الدارسين بكلية اللاهوت في جامعة سالزبورج بالنمسا، وذلك بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون. وقد ترأس الوفد البروفيسور الدكتور وينكلر ديتْمار، عميد كلية اللاهوت وأستاذ تاريخ الكنيسة والباثولوجيا.

وقد رحب البابا تواضروس بالوفد، متحدثًا إليهم عن مصر وحضارتها الممتدة، كما قدّم لهم لمحة تعريفية شاملة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتاريخها اللاهوتي والروحي، داعيًا إياهم لزيارة معالم مركز لوجوس البابوي للتعرف على التراث القبطي عن قرب.

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