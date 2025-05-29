منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

موسم الحج 2025، ينطلق موسم الحج خلال الأيام القليلة المقبلة بين المحبة والشوق، فيتلهف الحجاج لزيارة بيت الله الحرام ونبيه صلى الله عليه وسلم، بينما يتساءل من لم يكتب الله لهم الزيارة عن الأعمال التي يمكن أن تعادل ثواب الحج؛ راجين من المولى عز وجل أن ينعم عليهم بزيارة بيته الحرام.

الأعمال التي تعادل ثواب الحج

وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأعمال التي تعادل في جزائها، ثواب أداء فريضة الحج.

وقال الهادي لـ"فيتو": “إن العمرة في رمضان تعادل ثواب الحج، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: «إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن لكِ بذلك حجة»”.

ثواب بر الوالدين

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من الأعمال التي تعادل ثواب الحج أيضا، بر الوالدين، "فقد صح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله: إني أشتهي الجهاد، لكني لا أقدر عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي أحد من والديك على قيد الحياة؟، قال: أمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله فيها،فإنك إن فعلت كنت حاجا، ومعتمرا ومجاهدا".

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بمثل أجر المجاهد والحاج والمعتمر، وذلك ببره لوالدته.

هل نية الحج لغير القادرين تعادل ثوابه؟

وأوضح أن نية الحج لغير المستطيعين ثوابها يعدل ثواب الحج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهو الحديث الأول في صحيح البخاري، قول النبي: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.

وأكد أن الإنسان الذي حبسه العذر أو عدم القدرة والاستطاعة، عن الحج وهو ينوي الحج كتب الله له ثواب الحج بإذن الله تعالى، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: “من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى لله ركعتين، كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة”.

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