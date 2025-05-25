أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العملية الامتحانية في عدد من الكليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وشملت الجولة كلية الآداب، والمبنى الرئيسي لكلية الحقوق، بالإضافة إلى الخيمة الامتحانية ومبنى الامتحانات.

كما تفقد الدكتور ضياء مبنى كلية الآثار، للتأكد من جاهزية كافة اللجان والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة للامتحانات.

وقد اطمأن رئيس الجامعة على توفر سبل الراحة للطلاب والتزام الكليات بالجداول الزمنية المحددة للامتحانات وكلف سيادته أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بتيسير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

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