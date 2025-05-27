قرار جديد من ليفربول بشأن حادث الدهس خلال احتفالات التتويج بالدوري الإنجليزي

اتخذ نادي ليفربول قرارًا جديدا بشأن حادث الدهس الذي تعرض له عدد من مشجعيه، خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الإثنين.

وأقام ليفربول موكبًا في شوارع المدينة، أمس الإثنين، للاحتفال وسط جماهيره بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الاحتفالات شهدت حادث دهس بعدما اصطدمت سيارة بعدد من الجماهير.

وخلال الحادث أصيب 47 شخصًا عندما صدمت سيارة حشدًا من الجماهير، ومن بين المصابين الذين نقلوا للمستشفى أصيب شخصان، أحدهما طفل، بجروح خطيرة.

وبحسب ما ورد لا يزال هناك أربعة أشخاص في حالة صحية حرجة للغاية في المستشفى، وتم إلقاء القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عامًا، على خلفية الحادث.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه كان مقررًا إقامة احتفالات في مقر تدريبات النادي "أكسا" اليوم الثلاثاء بحضور المدرب آرني سلوت، إلا أن مسئولي الريدز قرروا تأجيل تلك الفعاليات الاحتفالية.

وأضاف الصحيفة، أن ليفربول أكد أنه سيواصل تقديم دعمه الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية، وشجع الموظفين على التكاتف لدعم بعضهم البعض.

يورجن كلوب يعلق على حادثة الدهس في احتفالات ليفربول

فيما أكد الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، على حزنه العميق إثر حادث مأساوي وقع أمس الإثنين، حيث دهست سيارة حشدًا من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كلوب، سافر إلى مدينة ليفربول خصيصًا لحضور موكب الفريق الاحتفالي باللقب المرموق، وهي المناسبة التي فاتته في عام 2020 خلال فترة تدريبه للفريق بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

احتفالات ليفربول تتحول إلى مأساة

لكن الاحتفالات تحولت إلى مأساة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المشجعين وأصاب آخرين.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة جاء فيها: "أنا وعائلتي نشعر بصدمة بالغة. خواطرنا وصلواتنا مع جميع المصابين والمتضررين.. لن تسيروا وحدكم أبدًا"، في إشارة إلى شعار النادي الشهير.

من جانبه، أكد عمدة مدينة ليفربول أن 4 أشخاص ما زالوا في حالة حرجة للغاية بالمستشفى، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

وألقى هذا الحادث بظلال من الحزن على المدينة التي كانت تعيش فرحة الفوز باللقب.

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