قائد بيتيس: الفوز بكأس المؤتمر الأوروبي فرصة لكتابة التاريخ

عبر مارك بارترا قائد ريال بيتيس، اليوم الثلاثاء، أن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، الذي سيجمع فريقه غدًا الأربعاء أمام تشيلسي في مدينة فروتسواف البولندية، ليس مجرد مباراة نهائية، بل يمثل "كتابة لتاريخ نادٍ" يخوض أول نهائي أوروبي في تاريخه.

قائد بيتيس يتحدث عن نهائي دوري المؤتمر

وقال بارترا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائبة: " أنه ليس مجرد نهائي... بل كتابة لتاريخ نادٍ مثل نادينا"، مشيرًا إلى الإمكانات الكبرى التي يتمتع بها الخصم، لكنه شدد على أن بيتيس "سيضع كل روحه في أرض الملعب"، بعد مسيرة شهدت تطورًا ملحوظًا للفريق تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني عبر مراحل البطولة المختلفة.

وتوجه المدافع الإسباني، الذي ظهر في وقت لاحق في مؤتمر صحفي رفقة بيليجريني وإيسكو ألاركون، إلى جماهير بيتيس، التي سافرت بأعداد كبيرة إلى فروتسواف في ”المسيرة الخضراء“ الخاصة بهم، بقوله "نطلب منهم أن يضعوا أرواحهم في المدرجات، كما سنفعل نحن داخل الملعب".



وتابع اللاعب "نعلم مدى السعادة التي يعيشونها، وبمجرد وجودنا هنا، منحنا الكثير من الناس لحظات من الفرح".

وكان بارترا قد تجول صباح اليوم في شوارع المدينة البولندية لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حيث التقى بجماهير بيتيس، التي وصلت إلى المدينة.

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