الثلاثاء 27 مايو 2025
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موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين ريال بيتيس وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري المؤتمر
موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة ريال بيتيس وتشيلسي، المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب مييسكي ببولندا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025.

موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وتنطلق صافرة مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025 بين ريال بيتيس ضد تشيلسي غدا الأربعاء 28 مايو 2025، على ملعب مييسكي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس 

تبث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عبر شبكة بي إن سبورتس.

حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين  الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة المباراة النهائية التي ستجمع بين تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.

وتأهل ريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تجاوز اختبار فيورنتينا الصعب بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، بينما وصل تشيلسي على حساب ديور جاردن السويدي بنتيجة 5-1.

وكان ريال بيتيس قد احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

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