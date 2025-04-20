الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

زاهي حواس: عام 2025 سيكون حافلا بالاكتشافات الأثرية في مصر

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس عالم المصريات
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أكد عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، أن عام 2025 سيكون حافلًا بالاكتشافات الأثرية في مصر، وسيتم خلاله الإجابة على عدد من التساؤلات المهمة التي طالما شغلت الأثريين حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالأهرامات ومشروعات تحليل الحمض النووي للمومياوات الملكية.

 

اكتشاف المدينة الذهبية في الأقصر


وخلال مشاركته في محاضرة علمية بجامعة كولومبيا الأمريكية بعمان، أكد زاهي حواس أن المدينة الذهبية في الأقصر، والتي تعد أكبر مدينة أثرية تم اكتشافها في مصر، وأسسها الملك أمنحتب الثالث، الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد، وشاركه ابنه أمنحتب الرابع أخناتون الحكم في آخر ثماني سنوات من عهده تعد أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية، حيث تم العثور فيها على منازل ترتفع جدران بعضها إلى نحو ثلاثة أمتار ومقسمة إلى شوارع".

وأكد حواس، أن علم الآثار ليس مجرد دراسة للماضي، بل هو بوابة لفهم الإنسان ورؤية أعمق للعلاقة بين الشعوب، ومساعدة الجميع في التواصل مع جذورهم الثقافية.

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