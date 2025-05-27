الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة مشاجرة طلاب بسلاح أبيض في الجيزة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات اعتداء طلاب على بعضهم بسلاح أبيض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات اعتداء طلاب على بعضهم بسلاح أبيض في الجيزة.

مشاجرة فى أطفيح 

 

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طلاب، باستخدام سلاح أبيض في محافظة الجيزة، مما أسفر عن إصاباتهم.

مشاجرة فى أطفيح 
مشاجرة فى أطفيح 

بالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالبان مصابان بجروح متفرقة.

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ومن خلال التحريات، تبين أن الإصابات نتجت عن مشاجرة نشبت بين طرفين من 5 طلاب (جميعهم مقيمون بدائرة المركز)، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي، حيث وقعت مشادة كلامية بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحد الأطراف سلاحًا أبيض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو الذي تم تداوله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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