الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظ القاهرة يتفقد تسكين مدينة الأمل

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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تفقد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير، وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

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تطوير المناطق غير المخططة

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة، والتى تتم وفق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

 

 

وخلال الجولة اطمأن محافظ القاهرة على مراحل التنفيذ والتزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان.

شهد الجولة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.


وكان قد تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار أعمال تسكين الباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي بالمقطم، في أماكنهم الجديدة بسوق عمار بن ياسر الحضارى بالمقطم.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح نهائيًا بعودة الإشغالات والعشوائية مكان السوق القديم الذى تمت إزالته، وأن هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة  للبائعين لإنهاء إجراءات تسكينهم في أماكنهم بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة على أنه قد تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة، ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة توفير حياة كريمة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شرق مدينة نصر محافظ القاهرة

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