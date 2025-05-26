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محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يتفقدان أعمال ترميم مسجد أبو العلا

تطوير مسجد السلطان
تطوير مسجد السلطان ابو العلا، فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا في إطار جهود الدولة للحفاظ على المناطق الأثرية لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

إبراهيم صابر يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

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ورافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبد المنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلين عن وزارتي الأوقاف، والآثار، وعدد من قيادات المحافظة.

 

خطة تطوير القاهرة التراثية

وتأتي جولة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية،  ومحافظ القاهرة في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات تنفيذ المشروع، لدفع العمل به، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة.

وتقوم وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بأعمال الترميم لاستعادة المسجد والذي تم انشاؤه سنة ٨٩٠ هجريًا ١٤٨٥ م لحالته القديمة، والحفاظ عليه، والمسجد به مقام الحسين أبو علي الملقب يالسلطان أبو العلا،  والذي يتصل نسبه بالإمام الحسين.

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