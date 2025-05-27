"صحتك بالدنيا"، دور المنظار في الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي (فيديو)

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث، نشر حلقات سلسلة "صحتك بالدنيا"، التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي من خلال محتوى علمي مبسط.

اكتشاف السرطان المبكر

هل لـ منظار الجهاز الهضمي دور في اكتشاف السرطان المبكر، يوضح خالد عبد العزيز، استشاري مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمعهد تيودور بلهارس،أهمية ودور المنظار في الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي، وكيف يساعد في إنقاذ حياة المرضى من خلال التشخيص في الوقت المناسب.

وفي سياق آخر، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ، حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.

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