لتخفيف الهموم، جبران يعتمد 1.6 مليون جنيه لـ 282 عاملًا غير منتظم بـ8 محافظات

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مبلغ مليون و640 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات من "بند الحوادث" يستفيد منه 282 عاملًا غير منتظم،من 8 محافظات هي "بني سويف، والبحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والوادي الجديد، ودمياط".

المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة

وأكد أن الوزير أن المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، عبارة عن مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لعدد 7 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل،و140 ألف جنيه لعدد 7 مُصابين في حوادث، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، و100 ألف جنيه،عبارة عن علاج وكشف وتحاليل وأشعة لعدد 268 عاملا.

دعم وحماية العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

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