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أخبار مصر

وزير العمل يعلن إنهاء أزمة عمال مصريين مع صاحب عمل سعودي

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن عودة مستحقات عمال مصريين، تعرضوا لبعض المشكلات من جانب صاحب عمل سعودي.

 

الملحق العمالي بالرياض 

 

 وتلقى الوزير جبران اتصالا هاتفيا  مساء أمس الإثنين، من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان أكد خلاله على استلام العمال، وعددهم 11 عامل لمستحقاتهم عن رواتب متأخرة، وإلغاء سندات الأمر الموقعة منهم، وذلك خلال لقاء انعقد  بمقر السفارة المصرية..

 

 ويتبقى عدد 6 عمال، منهم 2 سوف يتم تسليم مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، وعدد 4 عمال بالقاهرة حاليا، سوف يتم تحديد آلية استلام تلك المستحقات..

ويشار هنا إلى أنه خلال الأيام الماضية،وبناء علي تعليمات  الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين،وتم عقد إجتماع مع  11 عامل من المتضررين من تعامل هذا المسئول.

 

صرف جميع الأجور المتأخرة

 

 وجرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بمشاركة القنصل العام طارق المليجي، ومحمد عليان المستشار العمالي، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وبنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم، وهو ما حدث بالفعل.

 

 ويجدد الوزير جبران  على أن  هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.

 

كما جدد شكره وتقديره إلى كافة الجهات والمؤسسات السعودية ذات الصلة على التعاون لإنهاء هذه الأزمة.

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