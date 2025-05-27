الدوري السعودي، الاتحاد يتوج بالبطولة وينهي الماراثون برقم قياسي، رونالدو الهداف للمرة السابعة، وثلاث فرق تحجز أمتكنها بدوري أبطال آسيا

أسدل الستار على منافسات الموسم في الدوري السعودي حيث توج الاتحاد بطلا لدوري روشن بعد منافسة قوية مع الهلال والأهلي والنصر.

رقم قياسي للاتحاد

ونجح نادي اتحاد جدة في تحقيق أعلى رصيد نقطي في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، بعدما تُوّج بلقب بطل دوري "روشن" موسم 2024-2025 برصيد 83 نقطة.

ويُعد هذا اللقب هو الثالث للاتحاد في عصر دوري المحترفين، بعدما فاز بالبطولة لأول مرة بنظامها الحديث في موسم 2008-2009 برصيد 55 نقطة، متفوقًا على الهلال بفارق 5 نقاط.

وانتظر الفريق حتي موسم 2022-2023 ليحسم البطولة برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفي الموسم الحالي، تجاوز الاتحاد رقمه السابق البالغ 72 نقطة، ليحقق أعلى رصيد من النقاط، بعدما فاز بـ دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

معدل تهديفي غير مسبوق لإيفان توني

سجل الإنجليزي إيفان توني رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته بعدما أنهى موسمه الأول مع الأهلي بتسجيله 23 هدفًا في دوري روشن السعودي، متجاوزًا أعلى حصيلة تهديفية له في الدوريات الكبرى.

واحتل توني المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفًا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي سجل 25 هدفًا.

وكانت أعلى حصيلة تهديفية للمهاجم الإنجليزي في الدوريات الكبرى 20 هدفًا بقميص برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

البطل لا يخسر على ملعبه

وأنهى الاتحاد موسمًا كاملًا في دوري روشن السعودي للمحترفين، دون أن يتعرض لأي هزيمة على ملعبه، وذلك خلال مشواره للتتويج بلقب بطل دوري روشن السعودي 2024-2025.

وهذا انجاز لم يتحقق من قبل فخلال النسختين السابقتين اللتين فاز بهما الاتحاد بالدوري في عصر المحترفين، تلقى الفريق هزائم داخل ملعبه، ففي موسم 2008-2009 خسر الاتحاد على ملعبه أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في مباراة سجل فيها مالك معاذ وحسن الراهب هدفي الفريق الضيف، بينما أحرز سلطان النمري هدف الاتحاد الوحيد.

وفي موسم 2022-2023 سقط الاتحاد في ملعبه أمام الهلال بهدف دون رد وهي الخسارة الوحيدة على ملعبه بتلك الموسم.

وخلال الموسم المنصرم، خسر الاتحاد ثلاث مباريات فقط، لكنها جاءت جميعها خارج ملعبه، أمام الهلال وضمك والفتح، ليحافظ الفريق على سجله المثالي على أرضه طوال الموسم، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى تتويجه بالدوري برصيد 83 نقطة.

رونالدو يتألق من جديد

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بجائزة هداف الدوري للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، بعدما تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 برصيد 25 هدفًا.

وتفوق رونالدو هذا الموسم على إيفان توني مهاجم الأهلي الذي سجل 23 هدفًا، وكريم بنزيمة مهاجم الاتحاد وعبدالرزاق مهاجم الشباب اللذين سجلا 21 هدفًا.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يحصد المهاجم البرتغالي جائزة هداف دوري روشن السعودي، بعدما سجل الموسم الماضي 35 هدفًا بفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه حينها، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وحصل رونالدو على جائزة الهداف في أربعة دوريات مختلفة، بدأت في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007-2008، عندما سجل 35 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد.

وفي إسبانيا، حصد رونالدو الجائزة ثلاث مرات مع ريال مدريد مواسم 2010-2011 حين سجل 40 هدفًا، ثم 2013-2014 برصيد 31 هدفًا، وأخيرًا في 2014-2015 عندما سجل رقمًا استثنائيًا بلغ 48 هدفًا.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد، نال رونالدو جائزة هداف الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021 حين سجل 29 هدفًا.



الفرق الصاعدة لبطولات آسيا

وتحددت الأندية الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنسخة المقبلة وهي الأهلي حامل اللقب والاتحاد بطل روشن والهلال وصيف المسابقة.



وفي المقابل تبقى بطاقة دوري أبطال آسيا2 حائرة بين النصر والقادسية وفقًا لما ستسفر عنه مباراة نهائي كأس الملك، حيث يعني فوز القادسية باللقب تأهله إلى البطولة الثانية في آسيا ومشاركة النصر في البطولة الخليجية، أما فوز الاتحاد سيؤهل النصر للمشاركة ويمنح القادسية خوض المنافسات الخليحية.



وهبطت أندية العروبة والوحدة والرائد رسميًا إلى دوري "يلو"، وصعد كل من نيوم والنجمة وانتظار الفريق الثالث ما بين الحزم والعدالة.

واكتملت أضلاع بطولة السوبر السعودي واكتمال عقد الأندية الأربعة المتأهلة وهي الاتحاد والهلال والنصر والقادسية

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