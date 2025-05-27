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رياضة

حصاد الدوري السعودي، اتحاد جدة يحقق رقما قياسيا ومعدل تهديفي غير مسبوق لتوني

الاتحاد
الاتحاد

نجح نادي اتحاد جدة في تحقيق أعلى رصيد نقطي في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، بعدما تُوّج بلقب بطل دوري "روشن" موسم 2024-2025 برصيد 83 نقطة.

 

رقم قياسي للاتحاد 

ويُعد هذا اللقب هو الثالث للاتحاد في عصر دوري المحترفين، بعدما فاز بالبطولة لأول مرة بنظامها الحديث في موسم 2008-2009 برصيد 55 نقطة، متفوقًا على الهلال بفارق 5 نقاط.

وانتظر الفريق حتي موسم 2022-2023 ليحسم البطولة برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفي الموسم الحالي، تجاوز الاتحاد رقمه السابق البالغ 72 نقطة، ليحقق أعلى رصيد نقطي، بعدما فاز بـ دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

 

معدل تهديفي غير مسبوق لإيفان توني

سجل الإنجليزي إيفان توني رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته بعدما أنهى موسمه الأول مع الأهلي بتسجيله 23 هدفًا في دوري روشن السعودي، متجاوزًا أعلى حصيلة تهديفية له في الدوريات الكبرى.

واحتل توني المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفًا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي سجل 25 هدفًا.

وكانت أعلى حصيلة تهديفية للمهاجم الإنجليزي في الدوريات الكبرى 20 هدفًا بقميص برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

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