حصاد الدوري السعودي، البطل لا يخسر على ملعبه ورونالدو يتألق من جديد

أنهى الاتحاد موسمًا كاملًا في دوري روشن السعودي للمحترفين، دون أن يتعرض لأي هزيمة على ملعبه، وذلك خلال مشواره للتتويج بلقب بطل دوري روشن السعودي 2024-2025.

النسخ السابقة

وخلال النسختين السابقتين اللتين فاز بهما الاتحاد بالدوري في عصر المحترفين، تلقى الفريق هزائم داخل ملعبه، ففي موسم 2008-2009 خسر الاتحاد على ملعبه أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في مباراة سجل فيها مالك معاذ وحسن الراهب هدفي الفريق الضيف، بينما أحرز سلطان النمري هدف الاتحاد الوحيد.

وفي موسم 2022-2023 سقط الاتحاد في ملعبه أمام الهلال بهدف دون رد وهي الخسارة الوحيدة على ملعبه بتلك الموسم.

وخلال الموسم المنصرم، خسر الاتحاد ثلاث مباريات فقط، لكنها جاءت جميعها خارج ملعبه، أمام الهلال وضمك والفتح، ليحافظ الفريق على سجله المثالي على أرضه طوال الموسم، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى تتويجه بالدوري برصيد 83 نقطة.

رونالدو يتألق من جديد

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بجائزة هداف الدوري للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، بعدما تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 برصيد 25 هدفًا.

وتفوق رونالدو هذا الموسم على إيفان توني مهاجم الأهلي الذي سجل 23 هدفًا، وكريم بنزيمة مهاجم الاتحاد وعبدالرزاق مهاجم الشباب اللذين سجلا 21 هدفًا.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يحصد المهاجم البرتغالي جائزة هداف دوري روشن السعودي، بعدما سجل الموسم الماضي 35 هدفًا بفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه حينها، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وحصل رونالدو على جائزة الهداف في أربعة دوريات مختلفة، بدأت في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007-2008، عندما سجل 35 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد.

وفي إسبانيا، حصد رونالدو الجائزة ثلاث مرات مع ريال مدريد مواسم 2010-2011 حين سجل 40 هدفًا، ثم 2013-2014 برصيد 31 هدفًا، وأخيرًا في 2014-2015 عندما سجل رقمًا استثنائيًا بلغ 48 هدفًا.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد، نال رونالدو جائزة هداف الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021 حين سجل 29 هدفًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.