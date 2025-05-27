الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي

أيمن الرمادي، فيتو
أيمن الرمادي، فيتو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

 

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

الزمالك يدرس ملف الظهير الأيمن

في المقابل، تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك كافة الخيارات المتاحة، سواء بفتح الباب أمام انتقال نهائي للاعب في حال وجود عرض مناسب، أو محاولة إقناعه بالبقاء ضمن المشروع الجديد للفريق.

جلسة أخيرة لحسم موقف لاعب الزمالك من البقاء في ميت عقبة

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

وتُعد الجلسة المرتقبة حاسمة لمصير اللاعب، خاصة أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الفريق وتوضيح موقف كل لاعب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك أيمن الرمادي الزمالك وفاركو

مواد متعلقة

جلسة أخيرة لحسم موقف لاعب الزمالك من البقاء في ميت عقبة

ميركاتو الزمالك الصيفي برعاية الحرس القديم.. الأبيض يفاضل بين أبو جبل وجنش.. طارق حامد على أعتاب العودة للقلعة البيضاء.. وشيكابالا يدرس الاستمرار لموسم إضافي

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

ممدوح عباس عن لقب كأس مصر: لاعبو الزمالك ملهمش عذر والمسئول شيكابالا

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية