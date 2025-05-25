الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مع اقتراب موسم الحج، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ،مع تزايد السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اقتراب مواسم الحج أو تحويل الأموال بين البلدين،  حيث إن البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم ختام اليوم الاحد 25 مايو 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.28 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).
قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمارات اسعار العملات المملكة العربية السعودي المملكة العربية المملكة العربية السعودية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في الصاغة

باستثمارات 40 مليون دولار، بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي

إلى أين يتجه مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب؟ هدوء حذر في مؤشر الدولار عالميا وقراءة أولية لمؤشر إتش.سي.أو.بي تكشف عن تراجع أداء اليورو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

الأكثر قراءة

حمودة يرد على الداخلية ويزعم: حفيد الدكتورة نوال الدجوي قتل ولم ينتحر!

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

عمرو أديب عن وفاة أحمد الدجوي: من يرث من؟ وما سر الرصاصة الغامضة؟

مقترح برلماني بالتدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم، والحكومة تكشف موقفها

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو مسافر حج هذا العام، 3 أمور يجب عليك القيام بها قبل الذهاب لأداء الفريضة (فيديو)

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية