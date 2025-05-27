الثلاثاء 27 مايو 2025
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طلاب أولى ثانوي بالجيزة: امتحان التاريخ كان سهلا ويتحل في 5 دقائق (فيديو)

طلاب أولى ثانوي
طلاب أولى ثانوي
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 انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، من أداء امتحان مادة التاريخ الترم الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحان داخل اللجان بالمدارس بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية مشددة. 

 

الصف الأول الثانوي 

 وفور انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة من امتحان مادة التاريخ، رصدت بوابة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان، وقال أحد الطلاب: امتحان التاريخ كان سهلا وخلصت في 5 دقائق. 

وقال طالب آخر: “امتحان التاريخ كان سهلا جدا ومخدش نص ساعة".

 وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 أمس الأربعاء، الموافق 21 مايو 2025، في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية وفقا لجدول كل محافظة. 

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

 وكانت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـصفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، وتستمر حتى 27 مايو، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025. 

 

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسئولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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