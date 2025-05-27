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الاتحاد المصري للتنمية الذهنية: برامج تدريب معلمي الأزهر اعتمدت على أحدث الوسائل التكنولوجية

الدكتور الجندي شاكر
الدكتور الجندي شاكر الجندي، فيتو
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أكد الدكتور الجندي شاكر الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، أن الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتقدم لها أكثر من 820 معلمًا ومعلمة من قطاع المعاهد الأزهرية، معظمهم من حملة الماجستير والدكتوراه، تُعد خطوة نوعية في إطار الجهود المشتركة لتنمية الموارد البشرية.

الحفل الختامي للدورة التدريبية لتنمية مهارات معلمي المعاهد الأزهرية

وأوضح الجندي، خلال كلمته اليوم بالحفل الختامي للدورة التدريبية لتنمية مهارات معلمي المعاهد الأزهرية، أن التعاون مع الأزهر الشريف عبر توقيع مذكرات تفاهم سريعة التنفيذ، بفضل كفاءة فرق العمل، أسفر عن إقبال غير مسبوق من المعلمين خلال 48 ساعة فقط من الإعلان عن البرنامج، موجها التحية لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وقيادات التعليم الأزهري، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعتبر نواة لتوسيع نطاق البرنامج عبر تعيين منسقين على مستوى الجمهورية.

 تدريب معلمي الأزهر اعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية

ولفت الجندي إلى أن برامج تدريب معلمي الأزهر اعتمدت على أحدث الوسائل التكنولوجية مثل منصات "زوم" و"تيمز"، مع متابعة دقيقة للحضور وتقييم الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما تضمنت ورش العمل محتوى تدريبيًا مكتملًا صُمم بواسطة خبراء محليين ودوليين في مجالات التنمية الذهنية.

وكشف الجندي عن أن الحفل شهد عرضًا لأبرز مخرجات الشراكة بين الاتحاد وقطاع المعاهد الأزهرية، بما في ذلك تطوير استراتيجيات لتعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في تنمية مهارات النشء، معربًا عن أمله في تعميم التجربة على جميع المؤسسات التعليمية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وينظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، حفل ختام الدورة التدريبية وورش العمل الخاصة بتنمية مهارات معلمي الأزهر الشريف، والتي تضمنت محتوى تدريبيًّا متميزًا اشتمل على أنشطة تفاعلية وتمارين عملية لتنمية المهارات الذهنية والإبداعية، قدمها خبراء متخصصون في التنمية الذهنية، حيث تأتي هذه الدورات في إطار جهود الأزهر لتطوير أداء كوادره التعليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز جودة المنظومة التعليمية.

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اليوم، ختام الدورة التدريبية لمعلمي الأزهر بالشراكة مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء

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