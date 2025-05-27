الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، ختام الدورة التدريبية لمعلمي الأزهر بالشراكة مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء

وكيل الأزهر ووزير
وكيل الأزهر ووزير الشباب والرياضة، فيتو

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، حفل ختام الدورة التدريبية وورش العمل التي تم تنظيمها لتنمية مهارات معلمي الأزهر الشريف، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يقام الحفل بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مندور، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بالقطاع، ولفيف من قيادات التعليم الأزهري ووزارة الشباب والرياضة.

 تطوير الأداء التعليمي لمعلمي الأزهر

تأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لجهود مشتركة استهدفت تطوير الأداء التعليمي لمعلمي الأزهر، حيث شارك في الدورة التدريبية أكثر من ٨٠٠ مُتقدم، تم قبول ٣٠٠ مشارك منهم بنسبة قبول بلغت ٣٧٪، وتضمنت الدورة محتوى تدريبيًّا متميزًا اشتمل على أنشطة تفاعلية وتمارين عملية لتنمية المهارات الذهنية والإبداعية، قدمها خبراء متخصصون في التنمية الذهنية من الاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء.  

 

التعاون بين الأزهر الشريف والاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء

وسيشهد الحفل تكريم المشاركين الناجحين، وعرضًا لأبرز نتائج الدورة وتأثيرها الإيجابي في تعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى المعلمين، إلى جانب استعراض ثمار التعاون بين الأزهر الشريف، والاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء، بجانب تنظيم فقرات إبداعية وورش عمل تفاعلية حول استراتيجيات تنمية مهارات النشء، كما سيُلقي الضيوف كلماتٍ حول رؤية الأزهر والاتحاد لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور أحمد الشرقاوي الشيخ أيمن عبد الغني المعاهد الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية مركز الازهر للمؤتمرات وكيل الأزهر وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يصل إلى الإمارات للمشاركة في «قمة الإعلام العربي» (صور)

بعد استشهاد 9 من أبنائها، شيخ الأزهر يعزي الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار برسالة مؤثرة

الأزهر يعلن أسماء أوائل مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

الأكثر قراءة

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، تحذير من اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تحسين وترشيد وحماية للمستهلكين أبرزهم، أهداف مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 27 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية