اليوم، ختام الدورة التدريبية لمعلمي الأزهر بالشراكة مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، حفل ختام الدورة التدريبية وورش العمل التي تم تنظيمها لتنمية مهارات معلمي الأزهر الشريف، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يقام الحفل بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مندور، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بالقطاع، ولفيف من قيادات التعليم الأزهري ووزارة الشباب والرياضة.

تطوير الأداء التعليمي لمعلمي الأزهر

تأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لجهود مشتركة استهدفت تطوير الأداء التعليمي لمعلمي الأزهر، حيث شارك في الدورة التدريبية أكثر من ٨٠٠ مُتقدم، تم قبول ٣٠٠ مشارك منهم بنسبة قبول بلغت ٣٧٪، وتضمنت الدورة محتوى تدريبيًّا متميزًا اشتمل على أنشطة تفاعلية وتمارين عملية لتنمية المهارات الذهنية والإبداعية، قدمها خبراء متخصصون في التنمية الذهنية من الاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء.

التعاون بين الأزهر الشريف والاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء

وسيشهد الحفل تكريم المشاركين الناجحين، وعرضًا لأبرز نتائج الدورة وتأثيرها الإيجابي في تعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى المعلمين، إلى جانب استعراض ثمار التعاون بين الأزهر الشريف، والاتحاد المصري للتنمية الذهنية والنشء، بجانب تنظيم فقرات إبداعية وورش عمل تفاعلية حول استراتيجيات تنمية مهارات النشء، كما سيُلقي الضيوف كلماتٍ حول رؤية الأزهر والاتحاد لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

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