"الداخلية" تنظم ندوة تثقيفية لدعم حقوق المسنين بمشاركة قيادات وممثلي المجالس القومية

نظّمت وزارة الداخلية، ندوة تثقيفية بعنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم حقوق المسنين"، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

شهدت الندوة حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والمجالس القومية، من بينها: المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية وضباط وزارة الداخلية وطلبة أكاديمية الشرطة، والأكاديمية العسكرية المصرية، والجامعات المصرية.

محاور الندوة: احترام ورعاية كبار السن

ناقشت الندوة عددًا من المحاور الهامة، منها آليات تعزيز احترام حقوق كبار السن، وأفضل سُبل التعامل معهم، إلى جانب عرض أبرز المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها وزارة الداخلية لصالح المسنين، بهدف مد جسور الثقة والتواصل بين كبار السن وجهاز الشرطة، وتقديم التيسيرات والرعاية التي تليق بمكانتهم.

ولاقت الندوة استحسانًا واسعًا من كافة الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في تنظيم هذه الفعالية المهمة، مشيدين بالاهتمام المستمر بقضايا المسنين وحقوقهم، والدور الإنساني المتنامي الذي تقوم به الوزارة في هذا الشأن.

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